Boris Johnson offert topfunctionaris om eigen hachje te redden na Partygate: “Onder hem kon drankcultuur ontstaan”

Het heeft er alle schijn van dat de topman van de ambtenaren in het Verenigd Koninkrijk straks zodanig onder vuur zal komen dat hij zal moeten opstappen. Hem wordt aangewreven dat de feestjes die tot Partygate leidden, konden doorgaan. Dat meldt althans de Britse krant The Guardian op basis van hooggeplaatste bronnen.

Het verhaal draait rond Partygate: het schandaal dat losbarstte rond feestjes die tijdens de lockdown plaatsvonden op het kabinet van eerste minister Boris Johnson. Een rapport dat daarover opgemaakt werd zou mogelijk de komende week gepubliceerd worden en hooggeplaatste bronnen melden dat het ernaar uitziet dat Simon Case - de hoogste ambtenaar van het Verenigd Koninkrijk - zijn biezen zal mogen pakken. Hem zal worden aangewreven dat er een drinkcultuur bestond waarin zulke feestjes konden plaatsvinden en zelfs normaal werden geacht tijdens de coronacrisis.

Nochtans zal het rapport ook beschadigende passages bevatten voor Johnson zelf. “Naar wat ik weet zal dat rapport heel veel details bevatten”, zegt een bron. “Er zullen bewijzen instaan, ook tegen Johnson zelf. Men zal kunnen zeggen: dit gebeurde in jouw huis, onder jouw ogen.” Net daarom zal Johnson straks wijzen naar Case, klinkt het. Hij zal zoveel kritiek krijgen dat hij zijn ontslag zal moeten indienen of dat Johnson hem zal ontslaan, waardoor de eerste minister kan zeggen dat hij de problemen heeft opgelost, actief heeft gehandeld en z’n lessen geleerd heeft. “Dat is waarom Case er nog steeds zit”, zegt een bron. “Omdat Johnson straks iemand nodig heeft om te offeren.” Zo kom je wel in een rare situatie dat iemand die al beboet werd - Johnson zelf - straks iemand de laan uitstuurt die géén boete kreeg voor hetzelfde vergrijp.