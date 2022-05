Ooggetuige zag supporters KV Mechelen onwel worden: “Er zakte een meisje in mekaar, wat later nog één, en nog één”

Mechelen

Het vermeende prikincident van zaterdagavond in het voetbalstadion van KV Mechelen heeft voor heel wat beroering gezorgd. Een 18-jarig meisje dat ook aanwezig was in de tribune achter het doel, waar het voorval zich afspeelde, zag verschillende jonge supporters onwel worden. “Vrij snel ging het gerucht de ronde dat er iemand de slachtoffers had geïnjecteerd met drugs. Daardoor werden we ook heel bang”, vertelt ze. De politie onderzoekt nu of er echt sprake is van ‘needle spiking’.