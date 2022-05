Prins Charles en Camilla gaan meedoen in jubileumaflevering EastEnders

Op 2 juni zullen fans van EastEnders raar opkijken: in een speciale aflevering zullen ook prins Charles en zijn vrouw Camilla.

De soap EastEnders is een Brits icoon en dat zijn uiteraard prins Charles en ook. Het paar zal nu ook meedoen in de Britse serie die al sinds 1985 op televisie loopt. Ze werden gefilmd tijdens een bezoek aan een fictief straatfeest in Maart, zo laat de BBC weten. De aflevering komt op tv op 2 juni, als jubilee-aflevering voor de 50ste verjaardag van de troonsbestijging van de Queen.

Volgens actrice Kellie Bright deed het prinselijk paar het voortreffelijk op de set. “Ik dacht gewoon: Wow, ze hebben nog nooit iets als dit gedaan. Het moet totaal uit hun comfortzone geweest zijn, ze wisten niet wat ze moesten verwachten.” Volgens royaltywachter Jenny Bond is niet geweten wat het koppel straks zal zeggen. “Da’s een goed bewaard geheim, maar ik dnek niet dat ze veel tekst hebben moeten studeren. Uiteindelijk gaan ze gewoon als zichzelf en doen ze wat ze de komende maanden enorm veel zullen moeten doen: naar jubileumfeestjes gaan.”