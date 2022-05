Operazanger klaagt Duits metrobedrijf aan omwille van discriminatie

Op een avond in oktober 2022 stappen vier ticketcontroleurs in burger op de metro tussen Spittelmarkt en Hausvogteiplatz. Ze vragen een man om zijn vervoersbewijs te laten zien. Die man is de Amerikaans-Duitse operazanger Jeremy Osborne. Hij wil dat de mannen zich legitimeren en bewijzen dat ze voor de vervoersmaatschappij werken.

Wat er daarna precies gebeurd is, verschilt naar gelang aan wie je het vraagt. Volgens Osborne namen de inspecteurs zijn ticket af en dwongen ze hem om het voertuig onmiddellijk te verlaten. Een van de controleurs zou daarop gezegd hebben “Black Lives Matter is enkel een excuus voor jou”. Een andere zou hem tegen een metalen bank geduwd hebben wat schaafwonden op zijn arm veroorzaakte. Daarvoor moest hij zelfs naar het ziekenhuis.

De onderaanneming van BVG, het Duitse transportbedrijf, dat de controles uitvoert vertelt een andere versie van de feiten. In een rapport dat zij opmaakten anderhalf jaar na de feiten staat dat de passagier, Osborne, zijn ticket “erg traag” liet zien en de controleurs, drie van hen hebben de Turkse nationaliteit, voor “buitenlanders” uitmaakte.

“Ik heb in Baltimore, New York, Nice en Wenen gewoond, maar in geen enkele stad heb ik me zo onveilig gevoeld op het openbaar vervoer als in Berlijn,” vertelde de 35-jarige operazanger aan de Observer. “Het is alsof de controleurs denken dat ze de vrijheid hebben om je naar believen lastig te vallen.”

Het incident tussen Osborne en de controleurs is niet het eerste op de Duitse metro. De afgelopen jaren kwamen verschillende verhalen naar boven die voor de ene al beter uitdraaide dan voor de andere. Een Amerikaanse hield een gebroken vinger over aan zo’n controle en een Nigeriaanse-Amerikaanse curator hield een verbrijzeld schouderblad, een gebroken sleutelbeen en twee gebroken ribben over aan een controle. Hij werd door de Berlijnse kaartjescontroleurs tegen de grond gewerkt. Een van zijn gebroken ribben bleek uiteindelijk tegen zijn long aan te duwen, wat het mogelijk levensbedreigend maakte.

Op sociale media werden er ook al campagnes opgestart om de veiligheid op de metrotoestellen aan te kaarten. Vooral door mensen die zich door de controleurs geviseerd voelde omwille van hun uiterlijk.Maar Osborne besloot nu een stap verder te gaan. Hij klaagt het metrobedrijf aan wegens discriminatie.

(sgg)