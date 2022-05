Optocht in Zoniënwoud in Brussel voor vermiste Natacha de Crombrugghe

Ruim 300 mensen, volgens een schatting van de organisatoren, hebben zondag in het Zoniënwoud deelgenomen aan een mars ter ondersteuning van de ouders van Natacha de Crombrugghe, die eind januari in Peru verdween.

Op de trappen van de Renbaan van Bosvoorde vormden de deelnemers met papieren blaadjes de hashtag #LookingForNatacha, de naam van de steungroep op de sociale netwerken. De deelnemers waren in het groen gekleed als teken van hoop. Ze konden een parcours van 6 of 10 kilometer aflopen. Iedereen werd uitgenodigd 10 euro te storten om de zoektocht naar Natacha via Child Focus te steunen.

De ouders van de vrouw zijn momenteel in Peru, maar andere familieleden namen aan de wandeltocht deel. Ook de vader van Théo Hayez, de jongeman die voor het laatst op 31 mei 2019 in Byron Bay in Australië gezien werd, was aanwezig.

LEES OOK. Ouders vermiste Natacha slaken noodkreet: “Dat we niet weten wat er met haar gebeurd is, maakt het ondraaglijk”

“We hadden aan een voettocht gedacht want Natacha hield van stappen, en we wilden haar ouders, die in de omgeving in Linkebeek wonen, een hart onder de riem steken”, zei Pierre Visart, die met vrienden van Natacha het initiatief nam voor de mars. “Ook om haar verdwijning onder de aandacht te houden, zodat de Belgische en Peruaanse autoriteiten hun inspanningen om haar terug te vinden, voortzetten.”

Visart zei dat voor het zoekwerk van de ouders financiële middelen nodig waren, want ze zetten ter plaatse gidsen in. “Ze bieden een beloning van 15.000 dollar aan voor elke informatie die waardevol is, wat tot nu toe niet het geval was (...) Zolang Natacha niet levend of dood teruggevonden wordt, hebben ze hoop en zitten ze met vragen, net als de vader van Théo Hayez.” De jongeman wordt al drie jaar vermist, Natacha slechts vier maanden. De hypothese van een misdrijf - dat de jonge vrouw ontvoerd zou zijn en vastgehouden wordt - blijft volgens Visart open.