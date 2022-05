GERUCHTEN. Pogba terug naar oude nest, prijs voor Lewandowski bekend en Real weer gedwarsboomd door Mbappé

Bij FC Barcelona hopen ze komend seizoen opnieuw prijzen te pakken, in jaar twee na het vertrek van Lionel Messi. Hun grote slag hopen de Blaugrana te slaan door Robert Lewandowski weg te kapen bij Bayern München. De Poolse spits zoekt een nieuw avontuur en zou graag voor Barcelona spelen. Kostprijs van de straks 34-jarige prijsschutter: 40 miljoen euro. Barça zou volgens Bild een eerste bod van 32 miljoen hebben uitgebracht.

Sportieve baas Hasan Salihamidžić wilde in een Duitse tv-show niet dieper ingaan op de transfer. “Hij heeft nog een contract tot 2023, nog één jaar dus. We hebben ook het grootste respect voor ‘Lewy’, maar zijn manager draait al een tijdje zijn hoofd naar de andere kant, dat is niet correct. We hebben met hen een gesprek gehad en een goed voorstel gedaan.”

Bij Borussia Dortmund zijn ze al zeker van het vertrek van hun topschutter Erling Haaland, die naar Manchester City gaat. Maar wie volgt de Noor op? Karim Adeyemi werd al weggeplukt bij RB Salzburg, maar de Duitse topclub denkt ook aan Sébastien Haller. De spits van Ajax zou volgens SPORT1 ronde 35 miljoen moeten kosten. Als alternatief heeft Dortmund de piepjonge Hugo Ekitike van Stade Reims op de verlanglijst staan.

Bayern zou intussen al zeker zijn van de transfers van twee spelers van Ajax. Zowel flankspeler Noussair Mazraoui als middenvelder Ryan Gravenberch maken de overstap van Amsterdam naar München. Die eerste vertrekt bij Ajax als vrije speler, Gravenberch zou zo’n 25 miljoen kosten. Der Rekordmeister denkt verder aan Liverpool-aanvaller Sadio Mané als nieuwe spits. Ook Richarlison van Everton is een optie, maar die staat ook in de belangstelling van PSG en Real aldus Goal. Barcelona-speler Ousmané Dembélé wordt ook genoemd in Duitsland, net als Stuttgart-spits Sasa Kalajdzic. Die laatste zou ook naar PSG, Newcastle en Benfica kunnen.

In Engeland kennen ze zondag hun kampioen: Manchester City of Liverpool. Maar ook zij ontsnappen niet aan de aankomende mercato. Zo zouden de Citizens dolgraag Kalvin Philips willen overnemen van Leeds United, zeker als die club degradeert. Pep Guardiola wil een opvolger voor de vertrekkende Fernandinho en zou die volgens de Mirror in de Engelse international zien. Al zou die wel zo’n 55 miljoen moeten kosten. Voor de defensie kijkt de club van Kevin De Bruyne - volgens La Gazzetta dello Sport - naar Alessandro Bastoni. Het zou zelfs een bod van 60 miljoen hebben uitgebracht op de 24-jarige Italiaan met fluwelen voeten. Inter zou Bastoni echter niet willen verkopen en dat, in tegenstelling tot vorige zomer met Romelu Lukaku, ook niet moeten doen. Verder wordt ook Marc Cucurella (Brighton) genoemd als nieuwe flankspeler. Kostprijs: 35 miljoen.

Liverpool is dan weer geïnteresseerd in een speler van PSV, meer bepaald Ibrahim Sangaré. Dat meldt Voetbal International. Die kost ‘slechts’ 37,5 miljoen aangezien dat de afkoopsom is die in het contract van de 24-jarige middenvelder staat. Ook flankspeler Cody Gakpo kan op interesse rekenen uit de Premier League. Vooral Arsenal zou de Nederlander naar Engeland willen halen. De Gunners zouden daarnaast ook interesse hebben in Memphis Depay, maar daarvoor zou FC Barcelona 50 miljoen vragen.

Chelsea is al zeker van plek drie in de Premier League. Wat er gaat gebeuren met Romelu Lukaku is voorlopig onduidelijk. Een terugkeer naar Inter? Wie weet. Voorlopig zouden de Blues zich vooral concentreren op de verkoop van de club, maar op het middenveld lonken ze volgens de Mirror naar West Ham-international Declan Rice. Die zou N’Golo Kanté wat meer ademruimte moeten geven, al wordt de Franse stofzuiger ook gelinkt aan Manchester United wegens een aflopend contract in 2023. De Red Devils zouden volgens RMC Sport ook hun zinnen gezet hebben op Benfica-goalmachine Darwin Nunez. Kostprijs: 80 miljoen.

Intussen zijn ze bij Real Madrid nog steeds niet goed van de ‘nee’ die ze kregen van Kylian Mbappé. En de Franse superster van PSG kan De Koninklijke mogelijk nog eens pijn doen. Real zou nu alles zetten op de komst van AS Monaco-toptalent Aurelian Tchouaméni, maar Mbappé zou zijn landgenoot er dolgraag bij hebben in de Franse hoofdstad. En met Liverpool is er nog zeker een derde kaper op de kust voor de speler van Philippe Clement. Ook op de verlanglijst: Riyad Mahrez. Wel al zo goed als zeker van een transfer naar Real: Antonio Rüdiger, einde contract bij Chelsea.

Bij PSG maken ze zich intussen op voor een aantal vertrekkers. Mauro Icardi zou niet meer in de plannen passen, net als Julian Draxler. Ook Neymar zou eventueel kunnen vertrekken bij de Franse kampioen, zo meldt Le Parisien. Is al zeker weg: Angel Di Maria. Het contract van de Argentijnse aanvaller werd niet verlengd. De 34-jarige Di Maria is volgens Italiaanse bronnen op weg naar Juventus voor een jaarsalaris van 7 miljoen en een contract van één jaar plus een optie op een tweede. Daarna zou Di Maria willen terugkeren naar zijn thuisland. Ook Ivan Perisic (ex-Club Brugge) wordt gelinkt aan de Italiaanse recordkampioen, met een contractvoorstel van 6 miljoen per jaar. De transfervrije Kroaat zou echter eerst wachten op een beter bod van Inter.

Nog op weg naar de Oude Dame: Paul Pogba. De Fransman is einde contract bij Manchester United en zou volgens La Gazzetta dello Sport en andere Italiaanse media willen terugkeren naar Juventus, waar hij tussen 2012 en 2016 zijn grote doorbraak kende. Voor Pogba zou het rugnummer 10 klaarliggen, plus een driejarig contract van 10 miljoen (met bonussen) per jaar. Juventus zou ook Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) willen wegkopen bij Lazio, maar de Serviër zou 60-70 miljoen moeten kosten. Een prijs waar ze bij PSG en Man United minder moeite mee zouden hebben.

Bij Napoli weten ze nog altijd niet wat ze gaan doen met Dries Mertens: laten bijtekenen of niet? Maar intussen zouden de Partenopei wel een bod van 90 miljoen hebben afgewezen voor spits Victor Osimhen (ex-Charleroi). Een ‘njet’ op het rekest voor Arsenal. Vertrekt mogelijk voor minder dan de helft: Kalidou Koulibaly. SPORT meldt dat Napoli de ex-verdediger van Genk voor 35-40 miljoen zou willen verkopen en dat Barcelona staat te springen om de Senegalees in huis te halen. Al zou ook Juventus interesse hebben in ‘KK’, als alternatief voor Gabriel Magelhaes (Arsenal).

Barcelona zou daarnaast Marco Alonso en César Azpilicueta gratis willen weghalen bij Chelsea, en nadenken over een verkoop van Frenkie de Jong.

Ander transfernieuws:

- Tottenham wil kopen in Italië. Trainer Antonio Conte zou graag Weston McKennie (Juventus) en/of Piotr Zielinski (Napoli) naar Londen halen.

- Arsenal gaat opnieuw, net als in de winter, voor de komst van Arthur. De spelverdeler is speler op overschot bij Juventus.

- Alvaro Morata keert terug naar Atlético Madrid. Juventus wil de afkoopsom van 35 miljoen niet betalen en de Spaanse club wil geen korting geven.

- Nog steeds geen witte rook over de contractverlenging van Youssoufa Moukoko. Het tienertalent kan op interesse rekenen van Real Madrid.

- Houssem Aouar staat in de belangstelling van Leicester City, waar de speler van Lyon de opvolger zou moeten worden van Youri Tielemans.

- De volgende spelers mogen weg bij Manchester United: Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Lee Grant, Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly en Phil Jones.

- Er zijn zes clubs geïnteresseerd in Chelsea-aanvaller Armando Broja: Newcastle, West Ham, Southampton, AC Milan, Inter Milan en Napoli.

- Paulo Dybala zou een akkoord hebben met Inter voor een vierjarig contract van 6 miljoen per jaar. Maar ook AS Roma toont interesse in de transfervrije Argentijn na zijn vertrek bij Juventus.

- Boubacar Kamara verlaat transfervrij Marseille en is op weg naar Atlético Madrid.

- Mogen weg bij FC Barcelona: Òscar Mingueza, Riqui Puig, Martin Braithwaite en Samuel Umtiti. Die middelste twee zouden aangeboden zijn bij Valencia, waar Barça interesse heeft in Carlos Soler en José Gaya.

- Fulham toont interesse in Thomas Strakosha (Lazio) en Nemanja Matic (Man United).

- West Ham gaat vol voor Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge), die degradeerde met Watford.

- Giorgio Chiellini speelde dit weekend zijn laatste match voor Juventus. De 37-jarige Italiaan is nu op weg naar MLS-club Los Angeles FC. Ook Moise Kean en Luca Pellegrini vertrekken uit Turijn.