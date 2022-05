Wereldprimeur: vermoord slachtoffer doet zelf oproep in opsporingsprogramma

Een 13-jarige jongen, Sedar Soares, die in 2003 in Rotterdam werd vermoord, doet nu met behulp van moderne technieken zelf een oproep op televisie aan de dader en aan getuigen om zich te melden. Het gebruik van deepfake-technologie is een wereldprimeur in dit soort zaken, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse politie.