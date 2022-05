MULTILIVE. Spanning alom: Liverpool maakt gelijk tegen Wolves, Manchester City op achterstand

Waar in Duitsland en Frankrijk de kampioen al lang bekend is, wordt in Engeland op de allerlaatste speeldag nog alles beslist. Manchester City en Liverpool vechten om de titel, stadsrivalen Tottenham en Arsenal strijden om de felbegeerde vierde plek. Onderin gaat het tussen Leeds en Burnley om de degradatie te ontlopen. Volg de ontknoping hier met onze multilive.