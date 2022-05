“We waren vies en moe. Mensen om ons heen waren aan het sterven. Ik wilde niet het gevoel hebben dat ik er deel van uitmaakte, maar ik maakte er wel deel van uit”. Een Russische officier, die het leger verliet, getuigt bij de Amerikaanse zender CNN over zijn ervaringen in Oekraïne. Een unieke inkijk in de Russische kant van het verhaal.