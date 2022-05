Basaksehir en Nacer Chadli gaan voorrondes Conference League in na winst tegen Trabzonspor

Basaksehir heeft zich zondag tijdens de 38e en laatste speelronde in de Turkse Super Lig verzekerd van Europees voetbal. Landskampioen Trabzonspor ging voor de bijl met 3-1.

Voormalig Anderlecht-aanvaller Stefano Okaka (11.), Alexandru Epureanu (31.) en Serdar Gurler (42.) bezorgden de hoofdstedelingen een riante bonus na 45 minuten spelen. In de tweede helft redde Anthony Nwakaeme (59.) de eer voor de bezoekers. Nacer Chadli kwam pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd van de bank in het winnende kamp.

Basaksehir eindigt zo vierde in het klassement van de Turkse eerste klasse met 65 eenheden. Die plaats geeft recht op een ticket voor de voorrondes van de Conference League.