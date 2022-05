Schoonmaakster van ‘crime scènes” klapt uit de biecht: “Als ik dit voor een vriend kan doen, dan voor iedereen”

Ze ruimte de meest gruwelijke locaties op, werd al eens aangevallen door een moordenaar en moest ooit op zoek naar een menselijk oor. Maar dat weerhoudt de 59-jarige Lee er niet van haar job tot in de puntjes uit te voeren. “Beeld je de slechtst ruikende vuilnisbelt op een warme dag in , vermenigvuldig dat met een miljoen en dan kom je in de buurt.”

Door haar verzorgde nagels en kapsel denken mensen meestal dat ze kapster is. Maar Lee Iordanidis (59) verdient de kost op een wel heel andere manier. Ze is namelijk forensisch schoonmaker. Dat wil zeggen dat ze na het politieonderzoek de crime scène opkuist.

Het begon voor Lee met een zelfmoord in haar eigen kennissenkring. Het idee dat de familie alles zelf moest opruimen was een stap te ver voor de vrouw. Daarom kocht ze een hazmatpak, handschoenen en de nodige poetsproducten. “Ik dacht: ‘Als ik dit voor een vriend kan doen, kan ik het voor iedereen doen”, vertelt ze.

“Ik loop de hel in en de hemel uit. Voor mij is het belangrijk dat de familie zich opnieuw veilig voelt”, zegt ze. Lee poetste al hotelkamers, huizen, appartementen,... en één ding is overal hetzelfde: de geur van dood. “Beeld je de slechtst ruikende vuilnisbelt in op een warme dag, vermenigvuldig dat met een miljoen en dan kom je in de buurt.” Om daar mee om te kunnen gaan smeert Lee wat Vicks VapoRub aan de binnenkant van haar neus en doet ze enkele koffiebonen in haar masker.

Vermist oor

Maar de job is ook niet zonder gevaar. “Er was een moord gebeurd in een mooie regio in het noorden van Sydney. Ik begon aan de job. Het was een ouder huis en ik dacht ‘die stomme buidelratten op het dak. Ze maken zo veel lawaai. Hoe groot zijn ze wel niet?’”, vertelt ze. “Ik wandelde door de gang en zag dat de trapladder naar de zolder openstond. Het volgende moment sprong een man bovenop me. Mijn jongens hebben hem vastgegrepen en de politie gebeld”, zegt ze. “Euh, we hebben je moordenaar gevonden. Hij is hier.”

Tijdens een ander incident werd ze door een man met een mes bedreigd en later met een naald in de arm gestoken. “Ik heb drie maanden moeten wachten op het resultaat van een HIV-test.”

Ook moest ze tijdens een van haar opdrachten op zoek naar een oor. Een man had zijn dochter vermoord en daarna geprobeerd zelfmoord te plegen. Maar dat was mislukt. Toen de man in het ziekenhuis aankwam, bleek hij een oor te missen. Lee ging op zoek in de woning en vond uiteindelijk de hond al kauwend op het oor. “Er is niets dat ik nog niet gezien heb.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be