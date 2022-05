Advocaat Michel Stokx klapt uit de biecht over verdwijningszaak uit 1986

Vrachtwagenchauffeur Michel Stokx, die hoofdverdachte was in de verdwijningszaak van de Belgische Nathalie Geijsbregts, bekende voor zijn overlijden de moord op de zevenjarige Cheryl Morriën uit IJmuiden. Dat zegt zijn advocaat in een nieuwe drieledige documentaire over Stokx.

Het kind van zeven verdween op 5 augustus 1986 in de buurt van haar woning aan de rand van IJmuiden. Ze is nooit teruggevonden. De familie van het meisje leefde al die tijd in onwetendheid, maar nu onthult zijn toenmalige advocaat dat zijn cliënt hem destijds heeft opgebiecht dat Cheryl een van zijn slachtoffers was.

Uit de documentaire ‘De Sneeuwman’ zou blijken dat Stokx misschien wel 65 kinderen heeft omgebracht. De docu verschijnt op 25 mei op Videoland.

Stokx was geboren in België, maar werkte als vrachtwagenchauffeur vanuit Nederland. Hij bekende verschillende moorden op kinderen in Nederland en Duitsland, maar zou zijn betrokkenheid bij de verdwijning van Nathalie Geijsbregts altijd hebben ontkend. In 2001 stierf hij aan brandwonden opgelopen in de gevangenis.

