Wat een ontknoping! Manchester City kruipt tegen Aston Villa door het oog van de naald naar nieuwe landstitel, Liverpool strandt ondanks zege tegen Wolves op één punt

Manchester City is opnieuw landskampioen in Engeland! Kevin De Bruyne en co lieten zich ei zo na verrassen door Aston Villa, maar bogen een 0-2-achterstand in vijf minuten (!) nog om in een 3-2-zege. Liverpool moest absoluut winnen tegen Wolves en hopen op een misstap van City, maar net aan die laatste voorwaarde werd niet voldaan. Burnley zakt naar de tweede afdeling, samen met Watford en Norwich die al langer zeker waren van degradatie. Tottenham eindigt dan weer voor rivaal Arsenal op de vierde plek en speelt komend seizoen Champions League.

Één schamel puntje scheidde Manchester City en Liverpool van elkaar. Op papier had City met Aston Villa een haalbare kaart, maar dat bleek het allerminst te zijn. Het Villa van Liverpool-icoon Steven Gerrard kwam zowaar op een dubbele voorsprong na goals van Cash en Coutinho. Voltrok het onwaarschijnlijke zich dan toch? Op dat moment moest Liverpool nog wel voorbij Wolverhampton geraken.

Het moest dan maar gebeuren in het slotkwartier, besefte City en daarin keerde het helemaal! Sterling vond het hoofd van Gündogan en die gaf de thuisploeg opnieuw een levenslijn. Twee minuten later ontplofte het Etihad opnieuw nadat Rodri de gelijkmaker in doel schoof. En wie anders dan Kevin De Bruyne had een voet in de voorsprong een paar minuten later. Andermaal Gündogan bezorgde Man City het delirium.

Liverpool deed uiteindelijk nog wat het absoluut moest doen op Anfield, maar het had een bijzonder taaie klant aan het Wolves van Leander Dendoncker. Pedro Neto zette de bezoekers al na drie minuten op een verrassende voorsprong. Sadio Mané stelde orde op zaken, maar nog bleef Wolves tegenspartelen. Nadat de 2-1 van Mané werd afgekeurd, miste Wolves nog een dot van een kans op de voorsprong. Pas nadat Gündogan in Manchester de remontada realiseerde, vonden Mo Salah en Andrew Robertson de weg naar doel voor Liverpool: 3-1. Jürgen Klopp en co stranden zo op één puntje van Manchester City. Dan maar de Champions League?