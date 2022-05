Bommetje in het Europese voetbal. De toptransfer die in de sterren geschreven stond, gaat dan toch niet door. Kylian Mbappé wijst zijn droomclub Real Madrid af en blijft drie jaar langer bij Paris Saint-Germain. Een beslissing die meer dan alleen stof doet opwaaien. Reconstructie van de plottwist van een van de grootste transfersoaps in deze eeuw.