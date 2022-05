REACTIES. Charles De Ketelaere vond het “niet zo leuk dat supporters Anderlechtfans gingen uitdagen”, Van Crombrugge: “Kan niet leven met deze uitslag”

Hendrik Van Crombrugge: “Zien wat volgend seizoen brengt”

“Ik kan niet leven met de uitslag vandaag, we hadden de beste kansen. De eerste helft was onemanshow van Simon Mignolet met 4 à 5 reddingen. Dat is een beetje de rode draad in ons seizoen, onze kansen zelf niet afmaken en dan het doelpunt tegenkrijgen. Brugge kroop na het openingsdoelpunt natuurlijk wat achterover, dan is het moeilijker om kansen te creëren. Dat is vrij logisch.”

“Er was één kantelmoment dit seizoen om hoger te mikken dan de derde plaats, dat was de thuiswedstrijd tegen Union en we waren toen niet op de afspraak. Al bij al is de derde plaats dus verdiend.”

© Isosport

Over de profvoetballer van het jaar, de prijs waarvoor Simon Mignolet niet genomineerd is, antwoordde hij: “Ik weet niet precies meer wanneer die stemming was. Ik weet wel dat ik op doelmannen heb gestemd, onder anderen op Jean Butez. Maar eigenlijk ben ik geen fan van zulke individuele prijzen.”

En wat met zijn toekomst bij Anderlecht? “Je mag die vraag gerust stellen, maar ik zal je teleurstellen met m’n antwoord. Ik heb een lastig seizoen gehad door de rugproblemen ook, ik ga nu even genieten van vakantie met m’n familie en dan zien we wel wat volgend seizoen brengt.”

Charles De Ketelaere: “Had liever gewonnen”

“Het is wel leuk dat de supporters op het veld kwamen, al had ik het niet verwacht omdat we vorige week al kampioen speelden. Ik vond het niet zo leuk dat onze supporters naar de hoek gingen om die van Anderlecht uit te dagen, daarom ging ik daar nog even naartoe. Maar ja, dat kan ook gebeuren.”

“Het deed er niet meer toe vandaag, maar ik had toch liever gewonnen. Het zag er lange tijd goed uit, jammer van die ‘flutgoal’ maar ze hebben ook wel kansen gehad. Het was geen probleem om ons op te laden, we voetballen toch allemaal graag.”

© BELGA

Over het transferadvies van Roberto Martinez was De Ketelaere ook duidelijk: “Je krijgt dat wel mee natuurlijk, maar ik kan er niet veel over zeggen. Ik bekijk het vanuit mijn situatie en laat alles op mij afkomen. Dan zien we wel. We kijken elk jaar welke aanbiedingen er komen, dat zullen we deze zomer ook weer doen.”

“Ik denk dat ik weer een stap gezet heb in vergelijking met vorig seizoen, maar er zijn altijd nog meer stappen te zetten. Ik ben nog jong.”

Marco Kana: “Aangetoond dat we goed voetbal kunnen spelen”

“Voor beide ploegen stond er eigenlijk niets meer op het spel, maar wij wilden wel de wedstrijd winnen”, vertelde Kana. “We zijn naar hier gekomen om ons voetbal te spelen. Op sommige momenten lukte dat wel, op andere niet. Het blijft een topper tussen deze twee teams.”

“Ik denk dat we in de eerste helft twee à drie grote kansen hebben gekregen, maar Simon (Mignolet, red.) maakt gewoon topsaves. Jammer, want als je de match na de pauze kan beginnen met een dubbele voorsprong dan is dat altijd beter. Maar ik denk dat we met heel de ploeg in de tweede helft nog meer geprobeerd hebben om nog meer kansen te creëren. Uiteindelijk nemen we toch nog een punt mee.”

“Ik denk dat we aangetoond hebben dat we goed voetbal kunnen spelen, maar we hebben ook zin. Het seizoen eindigen met dit gevoel is altijd goed. Ik heb dankzij de coach mijn kans gekregen. Ik was zowel mentaal als fysiek klaar om mijn kwaliteiten te tonen. Nu heb ik gewoon zin in volgend seizoen. Ik ben een speler, het enige wat mij interesseert is het veld. Alles wat er rond het veld gebeurt, daar maak ik mij momenteel geen zorgen over”, aldus Kana.

© BELGA

Simon Mignolet: “Genieten van dit feest”

“Nee, ik heb absoluut geen slaaptekort gehad”, lacht Mignolet. “We moesten opnieuw een wedstrijd spelen, die we moeten winnen. In de eerste helft moest ik wel een aantal reddingen doen. Ik ben het op dit moment eigenlijk al vergeten, want nu is dat niet meer belangrijk. We willen genieten van dit feest. Maar in de eerste helft was het natuurlijk een beetje een trage opstart van ons, we waren wat onder de indruk van de druk die Anderlecht creëerde. Ik probeerde de ballen te pakken die ik kon pakken en gelukkig lukte dat heel goed.”

“Tegelijkertijd wil je als groep toch een goede prestatie neerzetten en voor de fans een goed resultaat spelen. 1-1 is uiteindelijk een goed resultaat voor ons in de gegeven omstandigheden. Ik denk dat het nu belangrijk is dat we ons amuseren.”

“Ja, dat was een heel mooi moment”, vertelde Mignolet over zijn wissel in minuut 70. “Misschien wel een van de mooiste momenten in mijn lange carrière. Ik ben heel erg blij dat ik dat heb mogen meemaken en dat ik dat kan onthouden voor de rest van mijn leven. Ik ben niet iemand die snel emotioneel word maar tegelijk doet dit toch iets met een mens. Ik bedank hier niet alleen de fans, de spelers en de club voor. Ze hadden dit ook helemaal niet moeten doen, maar het wordt wel heel hard geapprecieerd”, zei Mignolet.

© BELGA

Alfred Schreuder: “Tactisch klopte het niet”

Alfred Schreuder kon genieten van zijn laatste wedstrijd als trainer van Club Brugge. “Het trotse gevoel overheerst, als je ziet wat we vanaf de winterstop gepresteerd hebben. Jammer dat we het seizoen niet winnend afsluiten. De eerste helft was voor Anderlecht, de tweede voor ons. Al bij al kan ik dus wel leven met dit gelijkspel.”

“Het klopte tactisch niet. We moesten doordekken in de halve ruimtes met onze centrale verdedigers en dan moest Denis Odoi ook een linie doorschuiven. We hadden dat eigenlijk wel afgesproken maar we deden het niet goed. Uiteindelijk konden we dat de tweede helft wel herstellen”, aldus Schreuder, waarna de Nederlandse coach naar het podium geroepen werd.