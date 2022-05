Rusland is bereid om onderhandelingen met Oekraïne te hervatten

Volgens een adviseur van de Russische president Vladimir Poetin is Rusland bereid de vredesgesprekken met Oekraïne te hervatten. De bal ligt in het kamp van Oekraïne, verklaarde adviseur Vladimir Medinski volgens het persagentschap Interfax op de Wit-Russische televisie.

Medinski leidde tot nu de onderhandelingen aan Russische zijde. De adviseur sloot een ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski niet uit. “Maar daarvoor is een ernstige voorbereiding nodig, zoals documenten die de presidenten dan moeten ondertekenen.”

Van Oekraïense kant is nog niet gereageerd.

Dinsdag legde Kiev de gesprekken stil. Ze kunnen enkel heropstarten als er concrete voorstellen worden geformuleerd, verklaarde de Oekraïense onderhandelaar Michailo Podoljak. Hij wil ook enkel over een wapenstilstand praten als de Russen hun troepen terugtrekken. “De oorlog eindigt niet als we iets opgeven”, aldus Podoljak. Enkel een volledige bevrijding van alle bezette gebieden is voor Oekraïne aanvaardbaar.

Rusland viel op 24 februari zijn buurland Oekraïne binnen. Verschillende onderhandelingsrondes leverden nog niets op.