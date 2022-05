Kompany spuit mist over zijn toekomst, Vrancken op weg naar Genk: trainerscarrousel in Jupiler Pro League trekt zich op gang

De trainerscarrousel in de Jupiler Pro League komt op gang. Genk en Bernd Storck namen officieel afscheid van mekaar, de weg voor Wouter Vrancken ligt open. Storck is op weg naar Eupen, Danny Buijs op weg naar KV Mechelen. Vincent Kompany spuit dan weer mist over zijn toekomst. Het is een kwestie van tijd alvorens Mark van Bommel bij Antwerp tekent. Club Brugge en Standard moeten hun nieuwe man nog bekendmaken.

In KV Mechelen-RC Genk (0-0) stonden zaterdag de nieuwe en de oude coach van Genk tegenover elkaar. “Het zijn vier ongelofelijke jaren geweest”, speechte Vrancken na de match vanuit de middencirkel. Vragen over zijn toekomst ontweek hij nog. “Op dit moment heb ik nog geen nieuws. Ik hoop zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben”, klonk het. Vrijdag vertrekt Vrancken met zijn gezin op vakantie. Genk moet nog onderhandelen met Mechelen over de afkoopsom in zijn contract. Die bedraagt 600.000 euro, maar bij Mechelen zijn ze bereid zich soepel op te stellen als dank voor de bewezen diensten van hun succescoach. Vrancken en Genk zijn er onderling zo goed als uit over een contract van onbepaalde duur.

Eenmaal de overstap van Vrancken wordt afgerond, kan Mechelen werk maken van de aanstelling van zijn opvolger. Zoals we vrijdagavond al schreven, wordt dat in principe de Nederlander Danny Buijs (39). De ex-trainer van FC Groningen was zaterdag in het stadion en had een dag voor de wedstrijd nog een onderhoud met zijn voorganger. Ook voor Buijs ligt er een contract voor onbepaalde duur klaar, waarin enkel nog de spreekwoordelijke punten en komma’s ontbreken. Als Mechelen en Genk er snel uit raken in het dossier-Vrancken, zou de officiële aankondiging van Buijs als nieuwe T1 van Mechelen mogelijk al voor woensdag zijn.

Bij Anderlecht deed Vincent Kompany dan weer geheimzinnig. “Ik ga met het bestuur praten over de doelen voor volgend seizoen en bekijken of die haalbaar zijn”, zei de trainer van paars-wit, die zich niet wilde uitspreken over het gegeven of hij straks nog coach is in het Lotto Park. Kompany werd in 2019-20 speler-trainer bij Anderlecht. Toen het seizoen werd stilgelegd wegens corona stond paars-wit op de achtste plaats. Vorig jaar werd hij vierde, dit seizoen bracht een derde plaats en een (verloren) bekerfinale.

Bij Club Brugge is er nog geen witte rook na het vertrek van Alfred Schreuder naar Ajax. Het bestuursduo Verhaeghe-Mannaert heeft al een duidelijk idee van wie het zou moeten worden. Mogelijk komt er deze week al duidelijkheid. Bij Antwerp is het een kwestie van tijd alvorens Mark van Bommel zijn contract tekent.

(thst, jug, jve)