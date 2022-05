Frieten worden pak duurder op festivalwei en in frituur: “Ook aan sauzen is er een tekort”

Je hebt het zelf misschien al gemerkt in de supermarkt: er is schaarste aan frituurvet. Dat trekt zich door in de hele ‘frietketen’. “Wij betalen nu drie à vier keer meer voor frituurolie. En ook aan sauzen is er een tekort: die zijn heel moeilijk te krijgen”, zegt Dirk Melis van Melis Events, een van de grotere spelers in Vlaanderen op het vlak van catering voor evenementen. “Dat zal de bezoeker zeker voelen: de prijs van eetbonnen op veel evenementen zal waarschijnlijk omhooggaan”, zegt ook Jurgen Bevers van Bevers en Bevers, marktleider in de Benelux voor publiekscatering.

Ook in het frietkot gaan ze mee met de prijsstijging. “Zoals een brood van 2,4 naar 2,8 euro is gegaan, zal de prijs van een pakje friet in de frituur stijgen van pakweg 2,5 naar 3 euro”, zegt Bernard Lefèvre van sectorfederatie Navefri.

De schaarste aan frituurolie is te wijten aan de oorlog in Oekraïne, omdat dat land een van de grootste producenten van die olie is. “Een echt tekort is er niet”, zegt Lefèvre. “Maar het is een self fulfilling prophecy: iedereen hoort dat er een tekort dreigt, dus iedereen koopt en bestelt massaal olie. En dat doet de prijs enorm stijgen.”