“Zonder steun wint straks de maffia”: na minister, nu ook felle interne kritiek op commissaris-generaal Marc De Mesmaeker

De malaise bij de gerechtelijke politie is énorm. Nadat de procureurs-generaal daarover minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in de Kamer onder vuur namen, groeit nu ook felle interne kritiek op commissaris-generaal Marc De Mesmaeker. “Ons land is een hub aan het worden voor de internationale misdaad. Maar van hem krijgen we geen steun om de zaken aan te pakken”, klinkt het van laag tot heel hoog. De roep om een eigen, autonome politiedienst klinkt alsmaar luider.