Wereld stevent af op nieuw crisistijdperk, waarschuwen vredesonderzoekers

Een voorbeeld uit het rapport: in Midden-Amerika heeft de impact van de klimaatverandering op de graanoogst, in combinatie met geweld en corruptie, tot een grotere migratiestroom naar de VS geleid. — © AFP

Een gevaarlijk samenspel van milieu- en veiligheidscrisissen vormt een complex risico voor de wereldvrede en luidt een nieuw tijdperk van onvoorspelbare risico’s in, waarop onze beleidsmakers niet voldoende zijn voorbereid. Dat zeggen onderzoekers van het in Stockholm gevestigde vredesonderzoeksinstituut SIPRI maandag.

In een rapport schetsen de onderzoekers een somber beeld van de toekomstige veiligheidssituatie in de wereld. Ze waarschuwen onder meer voor de explosieve mix van milieucrisissen enerzijds – zoals de klimaatverandering, de schaarste van grondstoffen en het uitsterven van soorten – en veiligheidscrisissen en andere bedreigingen, zoals de coronapandemie, anderzijds.

Als voorbeeld halen ze onder andere de situatie in Somalië aan, waar de aanhoudende droogte en andere gevolgen van de klimaatverandering, in combinatie met armoede en een zwakke regering, de mensen in de armen hebben gedreven van de islamitische terreurmilitie Al-Shabaab. En in Midden-Amerika heeft de impact van de klimaatverandering op de graanoogst, in combinatie met geweld en corruptie, tot een grotere migratiestroom naar de VS geleid, aldus het rapport.

Te traag wakker

De Zweedse ex-minister van Buitenlandse Zaken en voormalig EU-commissaris voor Milieu Margot Wallström schrijft in een voorwoord dat “de mengeling toxisch, ingrijpend en verwoestend” is. Instellingen die de macht hebben om er iets aan te doen, worden bovendien veel te langzaam wakker, hekelt ze.

“Veel milieudeskundigen stellen dat we ons nu op een cruciaal punt bevinden: we kunnen de milieucrisis op zijn beloop laten of het probleem nu erkennen en er iets aan doen”, reageert SIPRI-directeur Dan Smith. “Het slechte nieuws is dat dit uiterst belangrijke moment er komt net in een periode dat de internationale politiek in een verschrikkelijke staat verkeert.”