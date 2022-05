Oxfam roept beleidsmakers op tot maatregelen tegen toenemende extreme armoede

Overal ter wereld stijgen de prijzen van levensmiddelen en die prijsstijgingen dreigen tegen het einde van dit jaar 263 miljoen extra mensen in extreme armoede te duwen. Dat schrijft Oxfam in een rapport dat maandag verschijnt. De solidariteitsorganisatie hekelt de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk en vraagt beleidsmakers op het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos om maatregelen te nemen.

Uit het rapport blijkt dat bedrijven uit de farmaceutische, energie- en voedselindustrie recordwinsten boeken. Tegelijk worden mensen overal ter wereld geconfronteerd met stijgende prijzen voor die levensmiddelen. In de armste landen spenderen mensen dubbel zo veel van hun inkomen aan voedsel, maar ook in de rijkere landen zoals België klimmen de prijzen de hoogte in. En dat zorgt voor sociale en politieke onrust.

Daarom roept Oxfam de beleidsmakers die aanwezig zijn in Davos op om maatregelen te nemen. “Na meer dan twee jaar van een pandemie die heeft geleid tot naar schatting meer dan 20 miljoen doden en zware economische gevolgen, moeten beleidsmakers in Davos kiezen: optreden als mandatarissen voor de miljardairs die hun economie plunderen, of ambitieuze actie ondernemen in het belang van de overgrote meerderheid.”

De organisatie stelt onder andere voor om een vermogensbelasting in te voeren om extreme rijkdom te herverdelen via sociale maatregelen. In België zou dat zo’n 20,3 miljard euro kunnen opleveren, blijkt uit een studie van de KULeuven. Daarnaast bevelen ze ook een belasting op de overwinsten van grote bedrijven aan.

“De stijgende rijkdom en de toenemende armoede zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, klinkt het bij Oxfam. Terwijl de rijken rijker worden “slaan miljoenen mensen maaltijden over of kloppen ze aan bij voedselbanken, zetten de verwarming uit, kunnen ze hun rekeningen niet betalen en vragen ze zich af hoe ze in hemelsnaam moeten overleven”.