Anthony Albanese ingezworen als nieuwe Australische premier

In Canberra werden onder andere ook Richard Marles, de nieuwe minister van Werkgelegenheid, beëdigd, evenals de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong en de nieuwe minister van Financiën Katy Gallagher. Wong, die in Maleisië is geboren maar in Australië opgroeide, wordt de eerste Australische minister van Buitenlandse Zaken die in het buitenland is geboren.

Penny Wong is de nieuwe buitenlandminister. — © AP

Albanese is dan weer de eerste Labor-premier in bijna 10 jaar. De 59-jarige sociaaldemocraat beloofde al om Australië meer richting hernieuwbare energie te sturen. Het klimaat was een van de grote verkiezingsthema’s in het land, dat de afgelopen jaren getroffen werd door enorme natuurbranden en overstromingen. Albaneses conservatieve voorganger Scott Morrison was een fervent aanhanger van de steenkoolindustrie en mede onder zijn bewind weigerde Australië lange tijd om met een verregaand klimaatplan op de proppen te komen.

