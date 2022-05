Topchef Luc Bellings levert Michelin-ster zelf in: “Ik stop ermee”

De 51-jarige chef wil het rustiger aan gaan doen, en meer tijd nemen voor familie en vrienden. Hij had sinds 2017 een Michelin-ster, maar levert die dus zelf in. “We zoeken al een jaartje in stilte naar een overnemer en hebben ondertussen iemand gevonden. Op 20 augustus verkopen we de zaak en dan stop ik met gastronomie. Michelin weet dat ondertussen. Tegenover hen zou het niet fair zijn mocht ik in hun nieuwe editie nog maanden vermeld staan met een ster terwijl ik niet meer open ben. Dus bedank ik voor de eer.”