Imad Ben probeert in Oekraïne zo veel mogelijk burgers te evacueren, maar zit nu vast in Charkov. — © RR

Antwerpen

Imad Ben uit Borgerhout zit sinds dit weekend vast in Charkov, waar hij naartoe getrokken was om burgers te evacueren. De stad leek bevrijd, maar zaterdagnacht barstten er toch hevige gevechten los met Russische soldaten. “Eerlijk gezegd: ik sterf liever hier dan in een auto-ongeluk op de E19”, zegt Imad Ben vanuit Oekraïne.