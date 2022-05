Mediaanloon in Vlaanderen bedraagt net geen 3.000 euro bruto

Het doorsneeloon in Vlaanderen bedraagt net geen 3.000 euro bruto. Dat blijkt uit cijfers van loonberekenaar SD Worx. Door de hoge inflatie is het loon in de eerste drie maanden meer dan 100 euro gestegen.

Uit de cijfers van het HR-bedrijf blijkt dat het mediaanloon voor wie in Vlaanderen in de privésector voltijds werkt 2.985 euro bruto bedraagt: de helft van de werknemers verdient dus meer, de helft minder. In Wallonië is dat gemiddeld 2.767 euro, in Brussel is dat 3.322 euro. Het gaat om het bruto maandsalaris, dus zonder eindejaarspremie en vakantiegeld.

Regionaal zijn er wel verschillen. Zo verdient een arbeider in Limburg het meest (doorsnee 2.805 euro), terwijl een bediende in Brussel het meest verdient (doorsnee 3.911 euro).

De inflatie en de automatische indexering zorgen de laatste maanden voor een veel snellere stijging dan normaal. Terwijl het mediaanloon in 2018 met 66 euro steeg, in 2019 met 80 euro, in 2020 met 30 euro en vorig jaar met 45 euro, is het in de eerste drie maanden van dit jaar bruto met 109 euro gestegen.