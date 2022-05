Leopoldsburg

Maandag op de catwalk in Milaan, woensdag een shoot in Kaapstad en vrijdag een theaterrol in Los Angeles, zo zag de werkweek van Luc Mondelaers (42) er vroeger uit. Nu verkoopt de knappe Kampenaar gebraden kippen in Heppen. “Wat moest ik anders doen na dat telefoontje?”