Amerikaanse president Biden zegt dat VS Taiwan militair zouden verdedigen bij Chinese invasie

De aankondiging komt er nadat China zijn defensiebudget onlangs sterk verhoogde, te midden van territoriale geschillen over de Zuid- en Oost-Chinese zee met onder meer Japan en de dreigementen tegen Taiwan.

Op de vraag of de VS militair zouden kunnen ingrijpen wanneer China Taiwan binnenvalt, antwoordde Biden “ja”. “We zijn akkoord met het Een-Chinabeleid, maar het idee dat het met geweld kan worden afgedwongen, is gewoon niet gepast”, aldus de president. “Dat zou heel de regio ontwrichten en zou lijken op wat er in Oekraïne gebeurt.”

Met de uitspraak neemt Biden volgens de media afstand van het vroegere beleid van de VS, gebaseerd op een zogenaamde “strategische ambiguïteit” rond China. Toch zei de president maandag dat het beleid rond China niet veranderd is. Een woordvoerder van het Witte Huis bevestigde ook dat de VS nog steeds achter het Een-Chinabeleid staat en achter het akkoord met Taiwan om het eiland te voorzien van militaire middelen om zich te verdedigen.

Biden kondigde ook aan dat Washington en Japan nauwer zullen samenwerken om het steeds dominantere gedrag van China tegen te gaan, die in strijd is met het internationaal recht. De Japanse premier verklaarde ook van plan te zijn om de defensie-uitgaven drastisch te verhogen.

Economische samenwerking

De Amerikaanse president kondigt tijdens zijn eerste bezoek aan Azië ook aan dat dertien landen deel zullen uitmaken van het nieuwe Amerikaanse economische partnerschap in de Aziatisch-Pacifische regio. Dat Indo-Pacific Economic Framework is geen vrijhandelsakkoord, maar voorziet in meer samenwerking op vier domeinen: de digitale economie, de toeleveringsketens, groene energie en de strijd tegen corruptie.