Waarom altijd een beer of een olifant? Onderzoeker pleit voor originelere dierenpersonages in kinderboeken: “Een pimpelmees kan toch ook schattig zijn?”

Een vliegend hert speelt de hoofdrol in “Een afspraakje in het bos” van Sylvia Vanden Heede — © Benjamin Leroy

Waarom altijd een beer of een olifant opvoeren in prentenboeken voor kinderen? Onderzoeker Michiel Hooykaas, bioloog aan de Universiteit van Leiden, roept auteurs op om vaker inheemse soorten in hun verhaal te moffelen. “Waarom geen pimpelmees? Of een mus? Kinderen zijn gebaat bij een divers aanbod, al was het maar om te zien welke wonderlijke variatie er bestaat.”