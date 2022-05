VS vliegt 39 ton babyvoeding in uit Europa om tekorten te verhelpen

In de VS is een vliegtuig met 39 ton babyvoeding geland. De levering uit Europa, die moet helpen de tekorten in Amerika wegwerken, is goed voor meer dan een half miljoen flesjes.

Op de luchthaven van Indianapolis is dit weekend een bijzonder vliegtuig geland. Het ging om een toestel dat gevuld was met melkpoeder voor babymelk. Het gaat voornamelijk om hypoallergene varianten. De eerste levering was al meteen goed voor zo’n 39 ton, de komende weken komen er nog zendingen. De missie werd door de regering van president Joe Biden ‘Operation Fly Formula’ genoemd.

“Normaal duurt het regelen van zo’n zending ongeveer twee weken”, zei de persverantwoordelijke van het Witte Huis. “Maar dankzij Operation Fly Formula is dat nu al in een paar dagen gelukt.” Volgens het Witte Huis werden 132 palletten Nestlé ingescheept. Het gaat om dozen Alfamino infant en Junior-varianten. Ze werden ingeladen op de NAVO-luchtmachtbasis van Ramstein, nabij Kaiserslautern in Duitsland. Er komen ook nog eens 114 palletten Gerber Good Start Extensive HA aan in de komende dagen. Alles samen komt er poeder voor zo’n 1,5 miljoen flesjes aan, speciaal voor kinderen met koemelkallergie. De producten werden naar Indianapolis gebracht omdat daar een logistiek centrum van Nestlé gevestigd is.

De tekorten in de VS worden vooral veroorzaakt door de maandenlange sluiting van de fabriek van Abbott Nutrition in Michigan. Het bedrijf is een belangrijke leverancier van babyvoeding. In februari moest het verschillende producten terugroepen nadat vier baby’s werden opgenomen in het ziekenhuis met zeldzame bacteriën. Ze hadden allemaal babyvoeding gegeten die werd geproduceerd in de fabriek in Michigan. Twee baby’s zijn ondertussen overleden. Het is niet duidelijk of de overleden baby’s ziek zijn geworden door de babyvoeding van Abbott.