Russische soldaat veroordeeld tot levenslang voor oorlogsmisdaad in Oekraïne

Vadim Sjisjimarin (21), de eerste Russische soldaat die terechtstond voor oorlogsmisdaden in Oekraïne, is in Kiev veroordeeld tot een levenslange celstraf. De Rus schoot meermaals op een onschuldige 62-jarige Oekraïense man op zijn fiets, de man overleefde het niet.

De feiten deden zich op 28 februari voor nabij Soemy, een stad in het noordoosten van Oekraïne waar in de eerste weken van de oorlog hevig werd gevochten. Volgens Iryna Venediktova, de Oekraïense hoofdaanklager, maakte Shishimarin deel uit van een Russische tankdivisie die werd verslagen.

De sergeant probeerde daarop samen met vier strijdmakkers te ontkomen. Gewapend met kalasjnikov-machinegeweren vorderden ze een auto, waarmee ze het dorpje Chupakhivka binnenreden. Daar fietste op dat moment Oleksandr Shelipov naar huis. De 62-jarige man was aan het bellen, en de vluchtende Russische soldaten vreesden dat hij hun positie zou doorgeven. Shishimarin zou daarom door een open venster vanuit de wagen meermaals op de man geschoten hebben. De man was op slag dood.

LEES OOK. Russische soldaat (21) die oorlogsmisdaad beging, toont berouw in rechtszaal: “Ik vraag vergiffenis voor alles wat ik gedaan heb”

Sjisjimarin had schuldig gepleit, maar zijn advocaat vroeg toch om de vrijspraak, omdat de Rus zogezegd een bevel van een andere militair had opgevolgd. Volgens de aanklager had Sjisjimarin het bevel echter niet hoeven opvolgen, omdat die andere militair niet hoger in rang stond. De rechter ging daarin mee.

De soldaat zal niet de laatste zijn die terechtstaat voor oorlogsmisdaden. De Oekraïense hoofdaanklager ­Irina Venediktova onderzoekt naar eigen zeggen al meer dan 11.000 misdaden van Russische soldaten.