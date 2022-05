Club Brugge zeker in pot 4 in de Champions League, Antwerp en Anderlecht dreigen zware tegenstander te krijgen in laatste voorronde

Nu zo goed als alle voorname buitenlandse competities afgelopen zijn, is er meer duidelijkheid over het Europese parcours dat onze Belgische clubs volgend seizoen voor de kiezen zullen krijgen. Door ons tanende coëfficiënt lopen onze clubs risico op stevige tegenstanders: in tegenstelling tot vorig jaar zullen Anderlecht en Antwerp in de laatste voorronde van de Conference League waarschijnlijk geen beschermd statuut meer genieten. Club Brugge zit dan weer zeker in pot 4 van de Champions League.

1. Club Brugge: zeker in pot 4 in de Champions League

Van de 26 ploegen die op dit moment zeker zijn van deelname aan de groepsfase van de Champions League, heeft Club Brugge het op één na laagste coëfficiënt. Dat wil zeggen dat de Belgische landskampioen zeker in pot vier zal zitten bij de loting voor het kampioenenbal tenzij de UEFA door de oorlog in Oekraïne nog tot kunstgrepen zou overgaan met Shakhtar Donetsk. Een pot met Bayern München, FC Barcelona en Internazionale is zo mogelijk, al denken wij dat Verhaeghe en co. toch liever Eintracht Frankfurt, Tottenham en Shakhtar Donetsk zouden loten.

De voorlopige indeling van de potten (ploegen met het sterretje moeten zich nog kwalificeren via de voorrondes en kunnen dus nog ingeruild worden voor andere ploegen)

Pot 1

Liverpool of Ajax

Eintracht Frankfurt

Manchester City

Real Madrid

AC Milan

Bayern München

PSG

FC Porto

Pot 2

Chelsea

FC Barcelona

Juventus

Atlético Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Liverpool of Ajax

Pot 3

Dortmund

RB Salzburg

Shakhtar Donetsk

Internazionale

Napoli

Benfica (*)

Sporting

Bayer Leverkusen

Pot 4

Glasgow Rangers (*)

Dinamo Zagreb (*)

Rode Ster Belgrado (*)

Marseille

Olympiakos (*)

FC Kopenhagen (*)

Club Brugge

Celtic

Loting: 25 augustus

Eerste speeldag: 6 en 7 september.

2. Union: drie van de vier mogelijke tegenstanders al zeker

Union zal geen reekshoofd zijn in de derde voorronde van de Champions League. De Brusselaars kunnen maar uitgeloot worden tegen vier verschillende ploegen, waarvan drie al helemaal zeker zijn: Benfica, Glasgow Rangers en PSV Eindhoven. De laatste mogelijke tegenstander is Dinamo Kiev of Fenerbahçe of AEK Larnaca, indien één van die twee laatste erin slaagt Dinamo Kiev te kloppen in de tweede voorronde. Als Union de play-offronde van de Champions League haalt, kan het daar wèl reekshoofd zijn indien het een hoog gequoteerde ploeg voetje gelicht heeft in de derde voorronde.

Loting: 18 juli

Heenmatchen: 2 en 3 augustus

© Isosport

3. AA Gent: nog afwachten op andere bekerwinnaars

Voor AA Gent is het nog te vroeg om uitspraken te doen over mogelijke tegenstanders aangezien de play-offronde van de Europa League vooral voorbehouden is voor bekerwinnaars en die in een flink aantal landen nog niet gekend is.

Loting: 1 augustus

Heenmatchen: 18 augustus

4. Anderlecht en Antwerp hoogstwaarschijnlijk geen reekshoofd in beslissende voorronde

Antwerp is zeker reekshoofd in de tweede voorronde van de Conference League. Het ontloopt zo teams als FC Bazel, Slavia Praag en Young Boys Bern, PAOK of Basaksehir. Een (voorlopig nog onvolledig) lijstje met mogelijke tegenstanders toont aan dat The Great Old zich niet aan een team uit de grote voetballanden hoeft te verwachten: Aris Limassol, FC Drita, Dinamo Minsk, AIK Stockholm, Maccabi Netanya, B36 Torshavn, Djurgårdens IF, Petrocub Hîncesti, FK Liepaja, Europa FC, Partizani Tirana, Breidablik, HB Torshavn, Gzira United, Levski Sofia, Milsami Orhei, Kauno Zalgiris, Gabala FK, Sepsi OSK, Zira FK, Kisvárda FC, Puskás Akadémia, Bala Town, Crusaders Belfast, St Joseph’s FC, Raków Czestochowa, Pogon Szczecin, FK Kyzylzhar, NK Koper, FC Gomel, Velez Mostar, Valmieras FK, St. Patrick’s Athletic, Noravank SC en Makedonija GjP. Als Antwerp de derde voorronde haalt, zal het ook daar zeker reekshoofd zijn. Maar in de play-offronde verliest het die beschermde status waarschijnlijk. Dan kan een team als West Ham als tegenstander uit de bus komen.

Loting: 15 juni

Heenmatchen: 21 juli

© REUTERS

Anderlecht start in de derde voorronde van de Conference League en zal daar zeker reekshoofd zijn, net zoals Antwerp als dat de tweede voorronde overleeft. Het ontloopt zo - net zoals Antwerp - teams als FC Bazel, Slavia Praag, Young Boys Bern, PAOK of Basaksehir in dit stadium. Een voorlopig lijstje met mogelijke tegenstanders: FC Lugano, Spartak Trnava, Riga FC, Kairat Almaty, NK Osijek, Hajduk Split, Olimpija Ljubljana, KuPS Kuopio, CS Fola Esch, Dundee United, Motherwell, Neftchi Baku, Buducnost Podgorica, Cukaricki Belgrado, Dinamo Tbilisi, FC Vaduz, Vorskla Poltava, Panathinaikos, Aris Thessaloniki en Mura Murska Sobota. Als het de play-offronde haalt, zal het daar net zoals Antwerp waarschijnlijk geen reekshoofd zijn en West Ham kunnen treffen.

Loting: 18 juli

Heenmatchen: 4 augustus

Dat is een verschil met vorig seizoen, waar Anderlecht en Antwerp in de bepalende ronde voor de groepsfase telkens reekshoofd waren (en uitgeloot werden tegen Vitesse en Omonia Nicosia). Dat is geen goed nieuws voor het Belgisch coëfficiënt. Het wil namelijk zeggen dat de kans reëel is dat er voor de groepsfase start al één of twee Belgische ploegen helemaal uitgeschakeld zijn. Die groepsfases zijn nochtans cruciaal om punten te pakken voor de coëfficiënt omdat ze minstens zes extra wedstrijden bieden voor onze ploegen - zes extra kansen om punten te pakken.