OFFICIEEL. Antwerp neemt afscheid van Brian Priske, weg voor Van Bommel ligt open

Antwerp heeft beslist om niet langer door te gaan met Brian Priske (45) als hoofdcoach, zo laat de club officieel weten. Priske was sinds afgelopen zomer aan de slag bij The Great Old en wordt zo goed als zeker vervangen door Mark van Bommel, met wie er al een mondeling akkoord is.

“R. Antwerp F.C. bedankt Brian en zijn assistenten Anders en Peder voor hun inzet voor de club en wenst hen verder alle succes toe”, klinkt het.

De weg ligt nu helemaal open voor de Nederlander Mark van Bommel, voor wie een contract van twee jaar klaarligt op de Bosuil.

Priske wist de hoog gespannen verwachtingen niet in te lossen en de relatie met clubeigenaar Paul Gheysens was verzuurd sinds die laatste tijdens de rust van de derby tegen Beerschot (1-1) de kleedkamer binnenkwam en Priske zijn spelers tegen hem in bescherming had genomen. In de play-offs wist Priske maar één wedstrijd te winnen, de overbodige laatste match tegen Union. Antwerp eindigde als vierde.

