Brussels Airport wil minder korte vluchten

“We willen ons netwerk optimaliseren en uitbreiden op de middellange en de lange afstand”, zei Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport Company, maandag tijdens een persconferentie. “We werken duidelijk aan een vermindering van de korteafstandsvluchten.”

Maar om minder te vliegen naar bijvoorbeeld Amsterdam en Parijs, is een hogesnelheidstreinverbinding met de luchthaven wel cruciaal, zo voegde Feist toe. “Een luchthaven als Brussels Airport moét een hst-verbinding hebben. We hopen dat de overheid de nodige initiatieven zal nemen.”

Nog in de strategie staan zaken als een derde kantoorgebouw, een tweede hotel en een verdere vernieuwing van cargoafdeling Brucargo. De luchthaven werkt ook aan shuttlebusverbindingen met verschillende steden in België en over de grens. De hele strategie zal enkele honderden miljoenen euro’s kosten. “Maar we hebben ondanks de recente verliezen de nodige financiële middelen om dit te kunnen realiseren”, stelde Feist.

Corona

Want corona hakte er ook vorig jaar stevig in op Brussels Airport. Na een nettoverlies van 147 miljoen euro in 2020, kwam daar vorig jaar een verlies van 92 miljoen euro bij. Recordgroei bij de cargo kon de klappen bij de passagiers (9,4 miljoen reizigers, of bijna twee derde minder dan voor corona) niet compenseren.

Stilaan herstelt het passagiersverkeer zich. “We zitten momenteel aan 70 procent van het procoronaniveau (2019) en we verwachten dat dat tijdens de zomer 80 à 85 procent zal zijn”, aldus Feist. Omdat het vierde kwartaal nog erg onzeker is, geeft hij geen concrete prognoses voor het volledige jaar. Maar “de ambitie is om geen verlies te moeten boeken”.