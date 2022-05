De Michelingids telt één zeer trouwe klant: Flip Dejaeghere (51) uit Duffel. Hij runt zijn eigen boekhoudkantoor, maar tafelen in sterrenzaken is zijn hobby. Elk jaar reist hij de wereld rond om in gemiddeld 300 topzaken te eten. Soms doet hij er zelfs drie in één dag. “Die topchefs zijn stuk voor stuk vrienden.”