Ons land heeft er met Boury een derde driesterrenrestaurant bij. Dat bleek op de uitreiking van de Michelinsterren voor België en Luxemburg. Zilte in Antwerpen en het Hof van Cleve in Kruishoutem behouden hun drie sterren. “Ik vind het wel zeer jammer dat Comme Chez Soi een ster verliest”, zegt Boury.

Het moment suprême van Tim Boury uit Roeselare leek de organisatie zelf te verrassen, want de groepsfoto met de andere driesterrenrestaurants Hof van Cleve en Zilte was net gemaakt, toen de chef nog het podium op werd geroepen. De strak geregisseerde show in het Koninklijk Theater in Bergen kende dus ook een verrassing.

“Voorbije dagen draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Maar we wisten van niets. Ben echt verrast. En vat het nog niet”, reageert Boury na de aankondiging van zijn derde ster. “Vind het wel zeer jammer dat Comme Chez Soi een ster verliest. Dat was waar ik mijn eerste stage liep, ik heb daar zeer veel geleerd”, aldus de kersverse driesterren chef.

Viki Geunes van Zilte in Antwerpen en Peter Goossens van het Hof van Cleve in Kruishoutem behielden hun drie sterren. Peter Goossens blijft zo koning van de Belgische gastronomie: het is de achttiende keer dat hij zijn drie sterren kan behouden. Bovendien stonden heel wat chefs die vandaag het podium op mochten, ooit in zijn keuken. “Dat is het mooie aan mentor zijn, dat je de toekomst kan verzekeren”, zei Goossens.