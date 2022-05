Droommiddag voor KFC Turnhout! Vijf jeugdploegen trekken aan het langste eind op de Jeugdcup Het Nieuwsblad

In Beveren stond afgelopen weekend de Jeugdcup Het Nieuwsblad op het programma. KFC Turnhout toonde zich daar opvallend sterk. Maar liefst vijf (!) jeugdploegen van de Kempenaars mochten de beker in de lucht steken in zuil één. Een sterke prestatie die het feest deed losbarsten in Turnhout.

KFC Turnhout U11 - Zulte Waregem U11 2-1

KFC Turnhout ging furieus van start en dreigde via kansen voor Ouaye, Schaerlaeckens en Vercauteren. Doelman Dhoop (Zulte Waregem) behoedde zijn ploeg met enkele fraaie tussenkomsten voor een tegendoelpunt, maar was kansloos op een schot van Ouaye. De fusieploeg kwam via Verhulst, De Smet en Van Den Meersschaut enkele keren goed opzetten maar een secure doelman Aalbers stonden een doelpunt in de weg.

In de tweede helft trapte Schaerlaeckens KFC Turnhout op een 2-0 voorsprong waarna zijn ploegmakker Ouaye dicht bij zijn tweede goal kwam. Zulte Waregem lukte via Dobbels de aansluitingstreffer en kwam via laatstgenoemde en Desmet dicht bij de gelijkmaker. KFC Turnhout werd door doelman Dhoop van een derde treffer gehouden.

DOELPUNTEN: Ouaye 1-0, Schaerlaeckens 2-0, Dobbels 2-1.TURNHOUT: Patrick Quaye, Adam Aalbers, Jahno Huur, Silver Kools, Lode Dubelloy, Florian Schaerlaeckens, Milan Mihaly, Mats Vercauteren, Giulliano De Francesco, Alexander Beekhuis, Milan Sas, Juan-Andres Bernaerts.ZULTE WAREGEM: Erekle Akhvlediani, Levi De Bruycker, Nathan Delahaye, Camiel Demeurisse, Lucas Desmet, Simon Devos, Lleyton Dhoop, Guy Dobbels, Milan Doom, Tyas Van Den Meersschaut, Tars Verhulst, Edmulson Belo Wa Ngombo.

SK Sint-Niklaas U12 - KFC Turnhout U12 1-2

Ook bij de U12 werd een evenwichtig duel nadat de Waaslanders de interprovinciale finale met 1-0 van FC Turnhout hadden gewonnen. SKN Sint-Niklaas dreigde in de eerste helft via Claus, M’Saad en Verberckmoes maar zij verzuimden hun ploeg op voorsprong te trappen. KFC Turnhout schiep goede kansen en klom na tien minuten via Mooh-Nlend op voorsprong. De Waaslanders reageerden met de gelijkmaker van Claus en werden door doelman Van Otten (KFC Turnhout) van een tweede treffer gehouden. Kort voor de rust behoedde doelman De Vleeschouwer (SKN Sint-Niklaas) zijn ploeg voor een achterstand.

In de tweede helft besliste een fraai doelpunt van Huysmans (KFC Turnhout) over winst en verlies. De Waaslanders kwamen via Verberckmoes en Claus nog dicht bij de gelijkmaker.

DOELPUNTEN: Mooh-Nlend 0-1, Claus 1-1, Huysmans 1-2. SINT-NIKLAAS: Nils Claus, Bent Cocquyt, Senn Colman, Benten Coolsaet, Bas De Vleeschouwer, Eden Goossens, Ramzi M’Saad, Ewoud Onghena, Yamo Van Esbroeck, Timon Verberckmoes, Lucas Van Daele. TURNHOUT: Aden-Roar Driesen, Alexander Gers, Jofranck Mooh-Nlend, Joshua Ceder, Kylano Huysmans, Ono Van Der Steen, Cas Van Looveren, Stan Aerts, Thomas Luquilli, Rik Van Otten, Yassine Assarouan.

KFC Turnhout U13 - SK Ronse U13 5-2

Na zeges bij de U11 en U12 maakte KFC Turnhout ook haar favorietenrol bij de U13 waar en bevestigde dat het de beste ploeg in deze categorie is. De Kempense ploeg won vorige week al haar matchen van de interprovinciale finale in Temse.

KFC Turnhout zette haar overwicht in de eerste helft in een verdiende 3-0 voorsprong om via treffers van Schoenmaekers en Mester. Laatstgenoemde werd enkele maken door doelman Hajaji (SK Ronse) van een derde doelpunt gehouden. Een offensief onmondig SK Ronse kwam via El Ayadi en Mahli dicht bij een doelpunt.

In de tweede helft kwam SK Ronse via doelpunten van El Ayadi en Othmane tot 3-1 en 4-2 terug. Turnhout behield de controle over de partij. Mester maakte zijn hattrick rond. Crols legde de verdiende 5-2 eindstand vast.

DOELPUNTEN: Mester (3), Schoemaekers en Crols voor Turnhout. Othmane en El Ayadi voor Ronse. TURNHOUT: Thijs Hage, Nicolas Mester, Jules Van Otten, Jasper Crols, Jasper Melis, Lars De Rauw, Mathias Blommaert, Ruben Schoenmaekers, Lucas Matthys, Warre Van Loon, Lou Boogaers. RONSE: Yanis Hajaji, Wassim Othmane, Ayman El Ayadi, Mathis Flament, Yari Uytterhaegen, Aloys Leroy, Adam Malhi, Ruben Wellekens, Dorian Lagaese, Sybren Van Butsele.

KFC Turnhout U15 - Rotselaar U15 6-1

De spelers van het U15-team van KFC Turnhout volgende het voorbeeld van hun jongere collega’s. De Kempense ploeg won ook al haar matchen tijdens de interprovinciale finale in Temse.

KFC Turnhout klom tegen Rotselaar via Meynendonckx op voorsprong. Snel daarna maakte Omatta Ufedifo de gelijkmaker. Drif trapte de blauwhemden nog voor de rust met twee treffers op een 3-1 voorsprong.

Rotselaar Sportief moest ook in de tweede helft de wil van de sterkste ondergaan. Doelman Deroost (Rotselaar) kon niet verhinderen dat hij nog drie goals via Vercammen, Jacquet en Addo incasseerde. Omatta Ufedigo en Michiels (Rotselaar) dreigden nog maar doelman Van Houdt (Turnhout) stond pal.

DOELPUNTEN: Meynendonckx 1-0, Omatta Ufedigo 1-1, Drif 2-1, Drif 3-1, Vercammen 4-1, Jacquet 5-1, Addo 6-1. TURNHOUT: Brent Jacquet, Cas Eggers, Daan Van Houdt, Cédric Janssen, Ihsan Raguragui, Lars Van Dooren, Lars Van Beek, Lukas Meynendonckx, Mathis Huygaerts, Raf Vercammen, Rayan Belghiti, Sepp Dielitens, Soufiane Drif, Viktor Dubois, Justice Addo. ROTSELAAR: Vic Deroost, Simon Vertongen, Jesse Van Dingenen, Nio Geets, Par Menten, Tuur Solie, Ian Bollen, Sander Symons, Flynn Mertens, Ali Al-shiblawi, Ferre Ronsmans, Mattis Casteleyn, Chibuike Omatta Ufedigo, kobe Ombelets, Kjento Michiels.

KFC Turnhout U17 - Bilzen Youth 5-3

KFC Turnhout ging als favoriet bij de U17 van start en maakte die rol in de eerste helft meer dan waar. De Kempsense ploeg keek via een doelpunt van Mpeti Mambo tegen een vroege achterstand aan maar zette nadien orde op zaken. Mossel maakte de snelle gelijkmaker , Bilzen Youth kon geen vuist maken. KFC Turnhout scoorde via Mac Diallo, Cooymans en nogmaals Mossel nog voor de rust.

KFC Turnhout haalde na de rust niet meer haar beste niveau. Bilzen Youth milderde via Maes maar incasseerde via Van Den Bossche een beslissende vijfde treffer. In de slotfase legde Mpeti Mambo met zijn tweede treffer van de match de 5-3 eindstand vast.

DOELPUNTEN: Mpeti Mambo 0-1, Mossel 1-1, Mac Diallo 2-1, Mossel 3-1, Cooymans 4-1, Maes 4-2, Van Den Bosch 5-2, Mpeti Mambo 5-3. TURNHOUT: Jahnilo Wiegel, Jelmer Bruurmijn, Yoran Gillis, Wannes Van Beek, Josias Lama, Quinten Wilkin, Jan Van Den Bosch, Adriaan Callebaut, Kobe Van Litsenborg, Owen Mossel, Mohamed Mac Diallo, Nassim El Mediouni, Tibo Spapen, Roeland Daneels, Alexander Cooymans. BILZEN YOUTH: Lukas Hansen, Thibault De Boeck, Laurens De Boeck, Ivan Lomakin, Jasper Bal, Sander Daerden, Quinten De Brone, Shiloh Mpeti Mambo, Thomas Maes, Brecht Martens, Tom Laeremans, Tristan Laeremans, Axl Daerden.