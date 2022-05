Gewapende man valt school in Anderlecht binnen

In een school in Anderlecht zou maandagmiddag een schot gelost zijn. Daarbij vielen geen gewonden. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst). Even werd vermoed dat er een gijzeling bezig was, maar dat klopt niet, aldus de politie.

Getuigen zagen maandagnamiddag omstreeks 14.00 uur hoe een persoon die een handwapen bij had, een school in de Habermanstraat in Anderlecht binnenstapte. Even later weerklonk ook een schot.

“Maar er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen projectiel gevonden”, zegt politiewoordvoerster Sarah Frederickx. “Mogelijk ging het dus om een alarmpistool. Iedereen die in het gebouw aanwezig was, is in veiligheid gebracht, en de school wordt nu grondig doorzocht.”

Volgens de politie zou ook een leerkracht bedreigd zijn maar de juiste omstandigheden van het hele incident zijn nog onduidelijk.

Het is volgens de politie momenteel ook nog niet duidelijk of de man zich nog in de school bevindt. Daarom werden alle interventieploegen uit de buurt opgeroepen in de zoektocht naar de man. Ook een helikopter is ter plaatse. Het is momenteel niet duidelijk wat de man bezielde.

© amg