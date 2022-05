KAART. Bekijk hier alle restaurants met een of meerdere Michelinsterren

Restaurant Boury van Tim Boury in Rouselare behoort nu tot de crème de la crème van de gastronomie want onverwachts kreeg het maandag een derde ster. De familiefoto met alle sterrenrestaurants was namelijk al getrokken toen plots werd aangekondigd dat Tim ook nog even het podium op mocht om zijn derde ster te krijgen. Ook het Hof van Cleve en restaurant Zilte behouden hun derde ster.

Colette - De Vijvers uit Averbode, La Villa Loraine in Brussel en restaurant Hertog Jan kregen maandag een tweede ster. Zestien andere restaurants mogen zich vanaf nu een sterrenrestaurant noemen aangezien ze vandaag hun eerste Michelinster binnenhaalden.

Bekijk hier welke restaurants allemaal één, twee of drie sterren hebben: