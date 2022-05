Plenaire vergadering in de Senaat geschrapt omdat er niets op de agenda staat

Het bureau van de Senaat heeft maandagmiddag beslist om de plenaire vergadering van 10 juni af te gelasten omdat er geen teksten zijn om over te stemmen. Het is de tweede keer dit jaar dat dit gebeurt.

Volgens Karl Vanlouwe (N-VA) stranden de dossiers in de commissies omdat er niet genoeg aanwezigen zijn om geldig te stemmen.

“Dit toont aan dat er geen interesse is in de Senaat, ook niet bij partijen die de Senaat willen behouden. Zij komen gewoon niet opdagen bij stemmingen in de commissies. Dat stelt de vraag naar de relevantie van de instelling”, vindt de N-VA’er.

“Er is sowieso twee weken later een nieuwe plenaire vergadering gepland. In onze Grondwet staat dat de Senaat een niet-permanent orgaan is. Wij komen enkel samen als er werk is”, reageert senaatvoorzitster Stephanie D’Hose (Open Vld).

De voorzitster kaatst de bal ook meteen terug naar de N-VA: “Sommige dossiers zijn klaar voor stemming, daarvoor is een minimum aantal stemgerechtigden nodig en het valt op dat N-VA en Vlaams Belang vaak afwezig zijn. Er is sowieso twee weken later een nieuwe plenaire vergadering gepland.”

De Open Vld’ster erkent “dat de werking van de Senaat zoals ze vandaag bestaat onder de loep genomen moet worden. Ik zeg dat al lang en het staat ook in het regeerakkoord. Daarom heeft de Gemengde Commissie voor de Evaluatie van de Staatshervormingen zich op mijn initiatief daarover gebogen.”