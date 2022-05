Russische minister van Transport geeft toe dat sancties “vrijwel alle logistiek verwoest hebben”

De Russische minister van Transport Vitaly Savelyev heeft toegegeven dat de strafmaatregelen van het Westen de Russische handelslogistiek “virtueel vernield” heeft. Rusland zou nu gedwongen worden om alternatieve handelsroutes te overwegen, waaronder de noord-zuidcorridor die van Moskou via Centraal-Azië naar India loopt.

“De sancties die vandaag aan de Russische Federatie zijn opgelegd, hebben vrijwel alle logistiek in ons land verwoest. En we zijn genoodzaakt om nieuwe logistieke corridors te zoeken”, klinkt het. Een groot deel van de Russische handel op de standaardroute die door Europa en langs het Suezkanaal loopt is helemaal afgesneden door de handelsembargo’s van het Westen. De drie grootste rederijen ter wereld MSC, Maersk en CMA CGM mogen vanwege de sancties namelijk helemaal geen handel meer voeren met Rusland.

En dus moet Rusland op zoek naar alternatieven om de handelsproblemen te verlichten. Een van de opties is om de route te verplaatsen richting een noord-zuidcorridor die door India, Iran, Afghanistan en Azerbeidzjan loopt. Rusland zou dan gebruik kunnen maken van de Kaspische Zeehavens. Al waarschuwde Savelyev dat die havens mogelijk niet dezelfde capaciteit hebben als de standaardroute en dit dus geen perfecte oplossing is.

