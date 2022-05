LIVE. Week zes Heard vs. Depp: Depp neemt opnieuw plaats in de getuigenbank

Week zes van het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) is maandag opnieuw van start gegaan. Depp zou later op de dag opnieuw plaatsnemen op de getuigenbank.

Ter herinnering: het Hollywoodproces tussen de twee acteurs begon bij een opiniestuk naar de hand van Heard in de Amerikaanse krant The Washington Post. Daarin schreef ze het slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. De naam van haar ex-partner Johnny Depp kwam daar niet in voor, maar het stuk bracht de acteur toch veel schade toe. Zo verloor hij onder meer filmrollen en keerde de publieke opinie zich tegen hem. Depp klaagt Heard daarom aan voor 50 miljoen dollar wegens laster. Heard probeerde de zaak te laten seponeren, maar dat lukte niet en besloot daarom een tegenklacht voor 100 miljoen dollar in te dienen. Beiden aanklachten worden tijdens dit proces behandeld.

LEES OOK. Mooi en meedogenloos: wie is Camille Vasquez, de échte ster op het proces van Johnny Depp en Amber Heard?

Het proces tussen Depp en Heard startte maandag met de getuigenis van Richard Moore, een orthopedische chirurg. Hij werd gevraagd om expertise te verlenen over het incident dat plaatsvond in Australië in 2015.

Tijdens die ruzie verloor Depp het topje van zijn vinger. Hoe dat kon gebeuren, is momenteel niet duidelijk. Volgens Depp gooide Heard een fles wodka naar hem waardoor hij het topje verloor. Heard beweert dat Depp het stukje van zijn vinger verloor doordat hij een telefoon kapotsloeg. Ze verklaarde eerder tijdens het proces dat ze het topje niet zelf heeft zien loskomen.

Dokter Moore analyseerde ter voorbereiding van het proces de medische gegevens die opgesteld werden tijdens de behandeling van Depp. Moore getuigde maandag dat de wonde aan Depp’s vinger niet veroorzaakt werd door het gooien van een fles. Volgens hem komen de medische documenten niet overeen met de getuigenis van Depp. Er zouden geen glasscherven gevonden zijn door het medisch personeel en de wonde komt, volgens hem, niet overeen met wat men zou verwachten van zo’n incident.

LEES OOK. Actrice Eva Green spreekt steun uit voor Johnny Depp: “Hij zal hier met een goede naam uitkomen”

Volgens dokter Moore komt de wonde van Depp niet overeen met zijn getuigenis. — © AP

(sgg)