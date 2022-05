Samen met een andere omstander sprong Geoffrey het water in om de bestuurder uit de zinkende wagen te proberen halen. — © if/mdt

Herent/Tildonk

Toen Geoffrey Vangrunderbeek (25) uit Tildonk vrijdagavond een auto in het kanaal Leuven-Dijle zag, sprong hij “zonder twijfelen” samen met een omstander het water in. “Ik zag de auto zo snel zinken”, zegt hij. De autobestuurder verkeert momenteel nog in kritieke toestand.