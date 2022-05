Kan olifant Happy juridisch als een persoon worden beschouwd of niet? Die vraag ligt sinds vorige week op tafel in de hoogste rechtbank van de staat New York. Dierenactivisten willen Happy, de “eenzaamste olifant van de Bronx Zoo”, na 45 jaar in de dierentuin laten overplaatsen naar een reservaat met meer plaats, en vooral: contact met soortgenoten.