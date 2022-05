“Het is tijd voor nultolerantie”: vakbonden zijn incidenten op bussen naar de Blaarmeersen beu

Het was de voorbije weken al druk op de Blaarmeersen. Maar bij de uittocht loopt het vaak mis. — © fvv

Zondagavond was de sfeer op de bussen tussen het Sint-Pietersstation en de Blaarmeersen bij de uittocht op het recreatiedomein opnieuw grimmig. Dat bevestigt De Lijn maandag. De politie werd er twee keer bij gehaald.

Een eerste keer rond 18 uur, toen een chauffeur van De Lijn zich bedreigd voelde door jongeren die op terugweg naar huis waren van de Blaarmeersen. Die bus kreeg politiebegeleiding tot aan het station. Maar op een latere bus op het traject liep het opnieuw mis en sneuvelde een ruit van de bus.

Nultolerantie

De vakbonden zijn de incidenten beu. Vorige week sneuvelde ook al een ruit en zaterdag kwam de politie ook te pas bij een ander incident. In Melle viel zondagavond een trein stil nadat iemand aan de noodrem trok, maar dat ging volgens de NMBS dan weer over jongeren die van de kust op terugweg waren.

“We maken ons grote zorgen over de veiligheid van onze collega’s en de exploitanten die ook op dezelfde lijnen rijden”, klinkt het bij het ACV. “De Lijn moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Er is een nultolerantie nodig tegen agressie en bedreigingen.”

“Wie wil in godsnaam gaan werken met de idee in het achterhoofd dat je kan worden aangevallen, dat je kan worden overmeesterd door een grote groep jongeren, die in niets meer vreugde blijken te scheppen dan vernielingen aan te richten en mensen aan te vallen?”

Politie

Maandag overlegde De Lijn met de vakbonden. Dinsdag heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) overleg samengeroepen met De Lijn, de NMBS, de Gentse politie en de spoorwegpolitie.

“We hebben dezelfde insteek als de vakbonden: agressie tegen ons personeel kan niet”, zegt Karen Van der Sype van De Lijn. “Wij vragen dat de politie niet enkel de bussen escorteert, maar ook mee rijdt aan boord op momenten dat de sfeer verhit is.”