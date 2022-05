Vechtpartij na concert van Nederlandse rapper Boef in Sint-Niklase dancing: “Tumult omdat bezoekers niet meer binnen mochten rond sluitingsuur”

Na een optreden van Boef in dancing Baia is afgelopen weekend op de parking van de club een vechtpartij ontstaan tussen een grote groep feestgangers. “Er is tumult ontstaan door een samenloop van omstandigheden”, volgens de woordvoerder van Politiezone Sint-Niklaas.

Zondagochtend rond 5.30 uur werd de politie van Sint-Niklaas door buurtbewoners ingelicht dat er een vechtpartij aan de gang was. Ze waren snel ter plaatse, maar moesten versterking vragen van omliggende gemeentes om de situatie daar onder controle te krijgen. Heel wat bezoekers van de club maakten het bont op de parking. De gemoederen waren verhit en een agent van de politiezone Sint-Niklaas raakte gewond in al het tumult, maar hij is niet werkonbekwaam. “Het tumult op de parking ontstond rond sluitingsuur toen feestgangers die buiten stonden de toegang tot de discotheek werd geweigerd. Daarvoor waren er met enkelingen ook al een paar problemen in de zaak. Uiteindelijk is de rust weergekeerd en moest niemand naar het ziekenhuis worden overgebracht”, kregen we te horen bij de politie.