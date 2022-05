SJOTCAST #38. Het grote seizoensoverzicht (en afscheid van Gert en Guillaume): “Het is hier precies Jan Breydel, wij krijgen ook geen erehaag”

Einde van een tijdperk. Niet alleen dat van het voetbalseizoen 2021-2022, ook bij Sjotcast wordt er afscheid genomen. Guillaume & Gert zwaaien af als vaste stemmen en nemen u in deze aflevering nog één keer mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. Met plezier, maar ook wat weemoed. Met veel wensen aan Lars en Yanko, maar ook met een trip down memory lane. Geniet van deze laatste aflevering van het seizoen: eentje vol voetbal en vol herinneringen.

Sjotcast: elke maandag, soms op donderdag

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en sporadisch op donderdag met gasten. Geniet van deze seizoensafsluiter.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.