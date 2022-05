Parket in beroep tegen vrijlating “pedojager”

Drie van de vier meerderjarigen die aangehouden werden in het onderzoek naar het geweld toegebracht op een 57-jarige man in het Oost-Vlaamse Deinze, blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent maandagmiddag beslist. Een vierde verdachte mocht vrijkomen onder voorwaarden van de raadkamer, maar het parket gaat in beroep tegen de beslissing