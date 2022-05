Crystal Palace-coach Patrick Vieira niet vervolgd na omver schoppen fan

De politie van Liverpool gaat Crystal Palace-trainer Patrick Vieira niet vervolgen, hoewel hij na de wedstrijd bij Everton vorige week in de Premier League een opdringerige fan van de tegenstander omver schopte. Er is geen klacht tegen de oud-international van Frankrijk ingediend, zo lieten de autoriteiten weten.

Everton won het duel met 3-2 en handhaafde zich daardoor in de Premier League. Zowel na de 3-2, naar later bleek de winnende treffer, als na het eindsignaal bestormden fans van de thuisclub massaal het veld. Een supporter provoceerde daarbij Vieira, die de persoon in kwestie vervolgens met een beenveeg onderuit haalde.

Vieira sprak van een zorgwekkende ontwikkeling. “Dit is geen incident dat alleen betrekking heeft op Everton. In meerdere stadions zijn de afgelopen weken supporters massaal het veld opgekomen. Dat leidt tot gevaarlijke omstandigheden, ook voor spelers en trainers. Het minste wat we mogen verwachten, is veilige werkomstandigheden.”

De Engelse voetbalbond FA is inmiddels bezig met een onderzoek naar alle wedstrijden waarbij fans het veld opkwamen.