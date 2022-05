Hoofd Oekraïense inlichtingendienst: “Poetin ontsnapte aan aanslag”

Budanov vertelde dat aan het nieuwsmedium Ukrayinska Pravda. Het hoofd van de inlichtingendienst van het ministerie van defensie van Oekraïne zei dat de poging zo’n twee maanden geleden werd ondernomen na de Russische invasie in februari. De Russische president zou aangevallen zijn in de Kaukasus. De poging was niet succesvol, maar zou weldegelijk plaatsgevonden hebben. De claim kon nog niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Van bij het begin van de oorlog in Oekraïne is er al veel te doen over de veiligheid van Poetin. Om hem heen is altijd een groep mensen van de Inlichtingendienst (GROe), de Veiligheidsdienst (FSB) en een groep persoonlijke lijfwachten van de Federal Guard Service (FSO). De beveiliging is nog uitgebreider dan vroeger.

Als Poetin ergens op bezoek komt, gaan leden van zijn team een maand van tevoren al op onderzoek uit. Tot in de puntjes wordt alles voorbereid, zodat er geen onverwachte zaken opspelen. Natuurlijk rijdt Poetin in een konvooi van streng beveiligde voertuigen, met onder meer de mogelijkheid om granaten af te vuren en raketten af te weren. De Russische versie van ‘The Beast’.

Volgens de Oekraïense inlichtingendienst zou een groep rijke zakenmannen in het begin van de oorlog plannen hebben gehad om Poetin te vergiftigen. Om dat te voorkomen, zou Poetin volgens kenners elke maaltijd laten checken door een dokter en iemand het eten laten proeven voordat hij zelf iets in zijn mond steekt.