Chaos promotiestrijd 1B: Dender krijgt gelijk met klacht voor fout die het eerder zelf maakte, maar daarmee is de kous nog niet af

Het Sportcomité van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft maandag de 3-0 zege van FC Luik thuis tegen Dender omgezet in een 0-5 forfaitzege voor de Oost-Vlaamse club. De Luikenaren hadden in dat duel aan de top van Eerste Nationale slechts één U21-speler op het wedstrijdblad geschreven, hoewel het er twee moesten zijn. Door de aangepaste score komt Dender aan kop van de play-offs, op één speeldag van het einde.

Het was Dender dat klacht indiende bij het Sportcomité, nadat gebleken was dat Luik te weinig jeugdspelers op het wedstrijdblad had gezet voor de match van de reguliere competitie op 27 maart. Het Sportcomité argumenteerde dat Luik tijdens de wedstrijd gebruikmaakte van 15 spelers en dus voordeel had kunnen halen uit de fout. Dender had op dezelfde manier al op de eerste speeldag van het seizoen een forfaitnederlaag moeten verwerken.

Luik eindigde de reguliere competitie als eerste met 50 punten, voor Knokke en Dessel Sport (elk 48 punten). Dender volgde als vierde met 46 punten en greep het laatste PO-ticket. Door de beslissing wisselen Luik en Dender van plaats, Dender eindigt op 49 punten, Luik op 47.

Die nieuwe puntenaantallen betekenen ook een nieuwe stand in de play-offs. Dender komt ook daar aan kop met 37 punten, Luik volgt met één punt achterstand. De twee betrokken clubs zijn de enigen die aanspraak maken op promotie naar 1B. Dessel en Knokke hebben immers geen licentie voor het hogere niveau op zak. Op de laatste speeldag, komende woensdag, ontvangt Dender thuis Dessel, Luik moet naar Knokke.

FC Luik heeft op zijn website aangekondigd in beroep te gaan tegen de website en noemt het een “catastrofale” beslissing. “De beslissing van het Sportcomité heeft ons met stomheid geslagen”, schrijft de club, dat zondag nog won van Dender. “Luik krijgt een dubbele straf, aangezien onze punten toegekend worden aan Dender. Het Sportcomité tracht sportuitslagen te schrappen en Dender de eerste plaats, die het verloor op het veld, administratief terug te geven.”

Het beroep is opschortend, waardoor de stand niet zou veranderen, aldus de club. Luik kondigde aan “alle nodige procedures te zullen volgen om haar rechten te vrijwaren”.